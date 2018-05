Guerrato, pronto il socio Schiro: trattative in corso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Via libera del tribunale di Rovigo al concordato della Guerrato, la storica azienda di costruzioni gravata da un debito di 60 milioni su un fatturato intorno agli 80-90. E ora l'approdo di un nuovo socio è più vicino.«L'ammissione al concordato in continuità è un passo assolutamente importante per Guerrato - spiega il presidente Antonio Schiro, 48 anni, esperto commercialista di Badia Polesine - il decreto di ammissione autorizza il piano concordatario presentato al Tribunale di Rovigo il 24 febbraio 2018. Era prevista...