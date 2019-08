Guerra dei cambi, la Cina svaluta ancora e Goldman taglia le stime di crescita Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROROMA La Cina svaluta ancora lo Yuan e scrive l'ennesimo capitolo di una guerra che sembra sempre più valutaria. È bastata un'altra lieve modifica dello 0,1% a portare il fixing dello yuan con il dollaro quota a 7,0211, e ad allontanare ulteriormente la prospettiva di un accordo commerciale tra Usa e Cina. Ma ieri si sono arrivati anche i disordini ad Hong Kong ad alimentare i timori dei mercati per un quadro sempre più minaccioso per la crescita mondiale. Anche la locomotiva Usa continua a dare segni di frenata. E se non sono...