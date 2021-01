L'EVENTO

ROMA Il 2021 sia l'anno della «rigenerazione sociale, economica e ambientale a livello mondiale», di impulso alla ripresa e su questo obiettivo c'è l'impegno delle imprese italiane a fornire «un contributo concreto»: Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha aperto così il B20 Italy 2021, il business summit organizzato dagli industriali nell'ambito della presidenza italiana del G20. Un'edizione considerata particolarmente importante, con le economie mondiali impegnate a fronteggiare gli effetti della crisi pandemica e a segnare la via di uscita, accompagnate dall'auspicio di una diffusione su larga scala del vaccino.

BONOMI & KERRY

La guida italiana del G20 «incoraggerà» a «promuovere una ripresa sostenibile, equilibrata e inclusiva», ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante l'evento. E, tra gli altri fronti, punterà a «raggiungere un accordo generale sulla tassazione dei ricavi digitale e sulla definizione di un minimo globale di imposizione effettiva», ha precisato. Al centro diverse le sfide da cogliere per il foro che riunisce le principali economie del mondo: da quella del cambiamento climatico alla diffusione dell'innovazione, dalla promozione della sostenibilità alla riduzione delle disuguaglianze. E a partire dalla prima «non c'è tempo da perdere nell'affrontare il cambiamento climatico», ha affermato John Kerry, l'ex segretario di Stato americano nominato da Joe Biden inviato presidenziale per il clima.

