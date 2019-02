Gruppo Veronesi, 60 milioni ai dipendenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALIMENTAREVERONA Ottomila euro in quattro anni per ogni dipendnete del gruppo Veronesi (Aia, Negroni e mangimi). Un investimento di oltre 60 milioni di euro convertibili in welfare per l'acquisto di beni e servizi, grazie ad un piano dedicato agli ottomila addetti.Grazie al piano dedicato Veroneasy life il gruppo offre la possibilità di convertire il valore lordo del premio in welfare: anziché in busta paga al lordo, i lavoratori possono utilizzare l'intero importo defiscalizzato per acquistare un ampio ventaglio di beni e servizi e...