GRANDE DISTRIBUZIONE

VENEZIA Anche la veneziana Cadoro e gli altri soci di Sun entrano nel gruppo Selex, che diventa così il secondo attore della grande distribuzione organizzata italiana con il 13,7% del mercato e un fatturato di oltre 16 miliardi.

Sun (Supermercati Uniti Nazionali) riunisce alcune tra le insegne regionali più riconosciute del Centro-Nord Italia: Alfi, Cadoro, CediGros, Gruppo Gabrielli, Italbrix. In totale Sun ha 640 punti vendita (23 per Cadoro, un migliaio di addetti) per un fatturato complessivo delle aziende del consorzio che dovrebbe raggiungere i 3,9 miliardi a fine 2020 rispetto ai 3,3 miliardi del 2019.

NUOVE APERTURE

L'ingresso di Sun porta a 18 i soci di Selex. Il fatturato alla vendita stimato per il 2020 passa da 12,3 miliardi a 16,2 miliardi (+ 31,7%). A gennaio la rete sarà costituita da 3.207 punti vendita in Italia, con un organico di oltre 41.000 collaboratori. Numeri destinati a crescere. Il piano di sviluppo 2021 prevede infatti investimenti per oltre 360 milioni per il rinnovamento della rete: 207 punti vendita, fra 72 nuove aperture e 135 ristrutturazioni. Oltre all'attuale portafoglio brand, tra cui Selex, Vale, Il Gigante, Selex gestirà Consilia, fiore all'occhiello delle insegne del consorzio Sun di cui fa parte la società veneziana della famiglia Bortolato.

M.Cr.

