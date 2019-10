CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVOROPIOMBINO DESE Gruppo Stevanato, 150 nuove assunzioni stabili nel 2019, 70. anno del gruppo. Solo in Italia negli ultimi quattro anni (dal 2015 al 2018) Stevanato è cresciuto di circa oltre 100 dipendenti all'anno, prevalentemente giovani intorno ai 30 anni. L'azienda specializzata in prodotti, processi e servizi per l'industria farmaceutica prosegue anche nel 2019 i piani di potenziamento dell'organico per sostenere i programmi di crescita dell'azienda. Le nuove assunzioni sono prevalentemente previste per l'area produttiva della sede...