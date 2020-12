GRANDE DISTRIBUZIONE

VENEZIA Un balzo a doppia cifra per Selex nel 2020 che conta di chiudere l'anno con un fatturato al consumo di 12,3 miliardi, più 10,3% sul 2019. E nel 2021 punta a 12,8 miliardi.

In occasione dell'assemblea dei soci, nei giorni scorsi, il gruppo della grande distribuzione ha approvato i piani strategici per il prossimo anno e i relativi budget e ha esaminato l'andamento dell'anno. Un anno nel quale Selex dà il benvenuto ad un nuovo socio: il gruppo Cds una delle realtà più importanti della Sicilia. L'intera filiera sotto pressione ha dovuto ricalibrare tempistiche e sforzi per la rivoluzione dei consumi dettata dall'emergenza sanitaria. Il dato è positivo anche per la produttività al mq: + 7%, in aumento sia rispetto al mercato, sia rispetto al 2019. Risultati che tengono conto di mesi nei quali le abitudini di vita e di consumo di una larga parte della popolazione sono cambiate. «Abbiamo vissuto mesi difficili, nei quali agire tempestivamente è stato fondamentale - ha dichiarato il presidente di Selex, Alessandro Revello -. Ogni scelta fatta ha tenuto in considerazione le esigenze e la tutela dei clienti e dei collaboratori».

Il piano investimenti 2021, per 300 milioni, prevede 64 nuove aperture e 112 ristrutturazioni (+ 40% sul 2020). Il gruppo, che a gennaio arriverà ad oltre 2.500 punti vendita in tutto il Paese (fra le insegne Famila, A&O, Il Gigante, Emisfero, Alì, Galassia) e supererà la quota di mercato del 10%, ha condiviso un programma di sviluppo incentrato sul rinnovamento della rete, con focus sui supermercati e i superstore, ma anche sul digitale.

L'e-commerce cosicomodo.it ad oggi registra il + 270%. Un servizio, attivo in 13 regioni. Grande attenzione dall'ambiente facilitando lo smaltimento degli involucri. L'obiettivo di crescita nel 2021 è del 4,1%.

