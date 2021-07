Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MULTIUTILITYVENEZIA Semestrale positiva per il gruppo Hera, che nel Nordest controlla AcegasApsAmga ed EstEnergy. Margine operativo lordo a 617,9 milioni (+ 10,4% sui primi sei mesi 2020), utile netto per gli azionisti a 216,1 milioni (+ 30,0%), indebitamento finanziario netto in forte miglioramento a 2.956,7 milioni di euro. Buon contributo alla crescita da parte dai principali business, con particolare riferimento alle aree energia e...