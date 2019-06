CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRUPPO EX SOCIVENEZIA Gli ex vertici di Bcc Crediveneto, istituto di credito di Montagnana (Padova) posto in liquidazione nel maggio 2016 e le cui attività vennero rilevate da Banca Sviluppo (Iccrea), sono indagati dalla Procura della repubblica di Rovigo per i reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio. Lo rivela il «Gruppo Difesa Soci ex Bcc Crediveneto», che riunisce circa 200 soggetti titolari di quote sociali dell'istituto, e a cui è stata notificata da parte della Procura rodigina la proroga delle indagini preliminari....