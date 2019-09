Gruppo Dopla, stop alla plastica e più estero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAVENEZIA Riconversione verde per la trevigiana Dopla, gruppo da circa 200 milioni di euro e 650 addetti della famiglia Levada. Ieri si è perfezionato il passaggio di proprietà di una serie di società in partnership con il gruppo Flo di Parma, 220 milioni di fatturato. Mosse incrociate per prepararsi al meglio alla svolta voluta dalla Ue che dal 2021 ha messo al bando piatti, posate e bicchieri di plastica e con l'Italia che vuole adeguarsi entro il 2023. Con una scommessa: nell'arco di quattro anni il fatturato e l'attività Dopla...