GRUPPO CARRAROFATTURATO IN CALOTENGONO I MARGINIGruppo Carraro: nei primi sei mesi fatturato a quota 302 milioni, in contrazione del 8,1% rispetto al giugno 2018, in linea con le dinamiche dei mercati in India e Nord America. Tiene la marginalità: Ebitda pari a 27 milioni (9% sul fatturato), Ebit a 17 milioni (5,6% sul fatturato), utile pari a 5,6 milioni. Posizione finanziaria netta consolidata della gestione a debito per 155,1 milioni, in linea. Si chiude la joint venture Agriming e si aprono nuove prospettive per lo sviluppo del gruppo in...