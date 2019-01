Gruppo Autostar: fatturato a 310 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTOMOTIVEUDINE Il gruppo friulano delle concesisonarie Autostar, circa 400 addetti, tocca i 310 milioni di fatturato nel 2018. Il presidente e fondatore Arrigo Bonutto: «Pronti a crescere ancora in un mercato difficile».Bonutto in un intervento ha fotografato la situazione del settore e delineato le prospettive per quest'anno. «Il mercato automotive del 2018, in linea se non di poco inferiore all'anno precedente, è stato molto più complesso da interpretare e difficile da gestire; questo è dovuto soprattutto al clima di incertezza...