L'INTERVENTO

ROMA «Dobbiamo guardare all'orizzonte di lungo termine, senza limitarci a fronteggiare l'immediato. Abbiamo ottime prospettive, un sistema imprenditoriale dinamico che ha saputo rafforzarsi dal punto di vista finanziario e una voglia di fare impresa non riscontrabile altrove». Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in occasione del rapporto «Scenari industriali» del Centro studi di Confindustria.

FIENO IN CASCINA

«Gli ultimi dati, aggiornati a settembre, ci dicono che le imprese italiane hanno aumentato i loro depositi di oltre il 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Hanno quindi messo fieno in cascina, beneficiato dei provvedimenti dei governi, della Bce e del sostegno delle banche. Hanno ottenuto liquidità e molte sono in condizioni di poterla utilizzare quando la produzione riprenderà a pieno regime», ha sottolineato. «Rimane il problema che chiamo il fossato, vale a dire i mancati incassi dovuti al periodo di chiusura. Questo fossato va riempito e qui si spiega la rilevanza e l'abbondanza dell'intervento della Bce, che deve essere trasmesso alle imprese tramite le banche, che possono finanziarsi a tassi molto bassi a Francoforte, ma che al contempo, nel trasferire i finanziamenti alle imprese devono essere pronte a prendere qualche rischio, perché non tutte le imprese saranno in grado di restituire i crediti ottenuti. È evidente - ha affermato ancora Gros-Pietro - che le banche devono irrobustirsi per poter correre rischi con maggiore sicurezza, non solo dal punto di vista dimensionale: devono essere capaci di sostenere i propri clienti con nuove tecnologie e affinare la capacità di analisi dei crediti».

R.Ec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA