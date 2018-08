CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI OPERETRIESTE Fincantieri acquista il 10% del capitale sociale di Psc, gruppo industriale con sede a Roma specializzato nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per grandi opere.Lo si legge in una nota di Psc, che con le divisioni elettromeccanica, navale, ferroviaria ed antincendio «è presente in 4 continenti, conta 2.500 collaboratori, un fatturato di 141 milioni di euro nel 2017, previsto in crescita a 200 milioni nel 2018 con un portafoglio ordini di oltre 800 milioni». Psc spiega che l'operazione «porterà...