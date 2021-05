Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GRANDE DISTRIBUZIONEVENEZIA Famila: primo quadrimestre con fatturato in crescita del 4,5% a parità di rete dopo la chiusura 2020 a 2,3 miliardi di euro (+ 12,8% sul 2019) per l'insegna di Selex, il secondo Gruppo della distribuzione moderna in Italia.Da gennaio 2020 ad oggi lo sviluppo di Famila è stato significativo: 63 nuovi punti vendita, per un totale di 267 in tutta Italia che saliranno a 274 entro la fine dell'anno. Tutto questo...