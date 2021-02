L'OPERAZIONE

VENEZIA La Grafica Veneta di Fabrio Franceschi scommette sugli Stati Uniti post Trump e acquisisce la maggioranza di Lake Book Manufacturings, torica azienda dell'Illinois attiva nella produzione di libri e leader nel mercato americano. Un'operazione che ha orizzonti ambiziosi e guarda al mercato dei libri stampati con rinnovato vigore. Quasi 200 milioni le copie stampate nello stabilimento di Trebaseleghe (Padova) di Grafica Veneta, circa 150 milioni di fatturato. La tiratura di Lake Book è della metà, circa 100 milioni di volumi l'anno. Ma insieme le due realtà contano di arrivare a quota mezzo miliardo di opere stampate nel 2021. Obiettivo possibile grazie alla tecnologia d'avanguardia del gruppo veneto che con la divisione H24 è in grado di realizzare nell'arco di una giornata migliaia di copie e in 48 ore la consegna in tutto il mondo. Franceschi crede fermamente negli Usa e conferma l'intera squadra di Lake Book per far rafforzare e far crescere ulteriormente il business in Nord America. «Siamo orgogliosi di questa operazione, sulla quale abbiamo avuto sensazioni molto positive fin dall'inizio. Condividiamo con Lake Book Manufacturing la stessa filosofia e visione - spiega Franceschi -: una grande passione per quello che facciamo, l'attenzione al cliente, la cura dei dettagli e la flessibilità. Sono fiducioso che - lavorando insieme - avremo l'opportunità di costruire una realtà unica nel mercato statunitense, assolutamente strategico e ad alto potenziale per noi».

Dan Genovese, presidente di Lake Book, conferma all'americana: «C'è stata chimica sin dall'inizio della trattativa con Fabio. Mentre valutavamo le prospettive, questa ci è sembrata da subito un'eccellente opportunità per l'azienda, i dipendenti e i nostri clienti. Se Lake Book avesse un albero genealogico, le nostre radici coinciderebbero con quelle dei cugini italiani. Sono certo che un'unione tra le famiglie Franceschi e Genovese sia uno step naturale e una decisione di successo».

Grafica Veneta è uno dei più importanti player nel settore della stampa di libri, in Italia e in Europa, con uno stabilimento di circa 100.000 metri quadrati a Trebaseleghe (Padova) e dotato delle tecnologie più avanzate. L'azienda, che nell'emergenza Covid ha prodotto anche mascherine, è al 100% carbon free grazie al proprio impianto fotovoltaico che permette un risparmio di circa 7.000 tonnellate di Co2 all'anno. Lake Book, con sede a Melrose Park in Illinois, è stata fondata nel 1970.

