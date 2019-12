GPI

BOND DA 30 MILIONI

ANCHE PER IL BANCO

La trentina Gpi ha collocato un bond da 30 milioni. L'obbligazione ha scadenza a 6 anni ed è stata sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti per 20 milioni, da Springrowth SGR, Banco Bpm, Mediocredito Trentino Alto Adige e Finint Sgr per conto della gestione Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Con questo investimento Cdp, rinnova il proprio sostegno alla crescita delle imprese del comparto delle tecnologie e dei servizi per la Sanità e il Sociale, settore strategico per l'economia nazionale.

VENETO

ACCORDO ANBI E OPEN FIBER

PER BANDA LARGA IN 66 COMUNI

Accordo quadro per il piano banda ultra larga (foto). La firma tra l'Unione dei Consorzi di Bonifica Veneto e la società tlc Open Fiber consentirà lo sblocco immediato di circa mille permessi per le lavorazioni in corso in 66 Comuni veneti. Nello specifico, hanno aderito i Consorzi di Bonifica Veronese (competente per 6 comuni), Alta Pianura Veneta (21), Brenta (6), Adige Euganeo (16), Bacchiglione (5), Acque Risorgive (6), Veneto Orientale (4), Piave (3), e il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado Lissinio-Euganeo

COLDIRETTI IMPRESA PESCA

I VENETI: NIENTE PROROGA

SU VONGOLE E FASOLARI

Rivedere il numero delle barche che operano a fasolari ed a vongole nel Nordest per redistribuire equamente lavoro e redditi ed evitare una drammatica spaccatura delle marinerie. È quanto chiede la Coldiretti Impresapesca Coldiretti Veneto al Ministero dell'Agricoltura in vista della conclusione della sperimentazione del piano triennale 2017-2019 che, a causa dei problemi di mercato, non ha dato i risultati attesi. La divisione arbitraria e obbligatoria tra chi è stato destinato alla pesca dei fasolari e chi a quella delle vongole ha di fatto spiega Coldiretti Impresapesca - svantaggiato questi ultimi, che per il periodo di sperimentazione hanno visto la propria attività ridotta a causa dei problemi di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA