Google torna di nuovo nel mirino Antitrust Ue

IL CASOROMA Allo studio un giro di vite sui colossi di Internet. Le società Big Tech a partire da Google, potrebbero essere obbligate a fornire «standard di prova» molto elevati nei casi di concorrenza per dimostrare che gli utenti possono effettivamente trarre un beneficio dai loro comportamenti ed evitare così misure punitive. Lo ha indicato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager al Financial Times, che ha spiegato come sia in corso di esame una proposta di esperti indipendenti. «Penso sia una discussione importante...