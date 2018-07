Google, il pugno duro della Ue: una supermulta da 4,3 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEROMA Stangata record per Google, il motore di ricerca più usato su internet. La Commissione europea ha inflitto al colosso americano una multa di 4,3 miliardi di euro per abuso di posizione dominante con Android, il suo sistema operativo per i telefonini (usato su almeno otto apparecchi su dieci di quelli che portiamo in tasca). L'accusa è quella di aver imposto fin dal 2011 restrizioni illegali ai produttori di smartphone e agli operatori di telefonia mobile. Obiettivo: rafforzare il dominio nella ricerca sul web, e di...