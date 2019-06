Google, faro dell'antitrust Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTANEW YORK Un impero digitale che include browser, motori di ricerca, sistemi operativi mobili, posta elettronica ecc. Immenso e incontenibile, in 20 anni Google ha conquistato il mondo, ma il fatto di non avere una piattaforma sociale, come FaceBook o Twitter, lo ha finora aiutato a sopravvivere quasi indenne allo sguardo indagatore dell'antitrust americano. Sono stati gli europei a voler andare a spulciare a fondo negli affari della conglomerata americana, indagando sulle sue pratiche commerciali legate alla ricerca e alla derivante...