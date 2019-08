Google ancora nel mirino dell'Antitrust europeo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEROMA La commissione europea ha avviato un'indagine preliminare per verificare se Google non stia abusando della sua posizione dominante per favorire il suo servizio di ricerca di lavoro Google for Jobs a spese dei suoi concorrenti. Lo ha annunciato la stessa Commissione. «Per quanto riguarda Google Jobs, la nostra indagine preliminare continua», ha detto un portavoce dell'esecutivo dell'Ue. Google è già stato sanzionato tre volte da Bruxelles, ogni volta per abuso di posizione dominante: a giugno 2017 per il suo servizio «Google...