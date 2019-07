Gomme pesanti, polo italo-cinese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIASSETTIROMA Lavori in corso ai piani alti di Prometeon, l'ex Pirelli Industrial, per finalizzare l'integrazione nel segmento delle gomme per camion con la cinese Aeolus. Quest'ultima è una società quotata a Shangai, facente a capo a Cnrc, la holding controllata da ChemChina, che detiene anche il 45% della Bicocca. L'integrazione, prospettata fin dal 2015, aveva subito rallentamenti dovuti sia a fattori regolamentari sia di mercato: erano scadute le autorizzazioni a procedere da parte delle autorità cinesi. Fattore questo che rischiava di...