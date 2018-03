Gli Stati Uniti alzano il tiro, ferri corti con l'Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTONEW YORK Il volto statunitense del negoziato sui dazi in atto tra gli Usa e la UE è quello macilento e bonario di Wilbur Ross, l'81 enne ex imprenditore finanziario che Donald Trump ha scelto per la poltrona di ministro per il Commercio. Ma è solo un'immagine di facciata, che si infrange appena Ross inizia a parlare dei rapporti attraverso l'Atlantico. «La retorica della collaborazione tra i due continenti deve adeguarsi alla realtà - ha detto ieri dal G20 di Buenos Aires e la realtà è che gli scambi tra i due blocchi sono...