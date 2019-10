Gli italiani vivono sempre più a lungo Dal 2021 pensione a 67 anni e 1 mese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVIDENZAROMA Un mese in più per l'età della pensione di vecchiaia, che nel 2021 passerebbe a 67 anni e 1 mese invece di restare ferma all'attuale livello di 67 anni. I dati demografici sulla speranza di vita producono effetti anche sulle regole previdenziali e quelli appena rilasciati dall'Istat, relativi al 2018, risultano più positivi rispetto alle previsioni. La sopravvivenza degli italiani insomma continua ad aumentare: la speranza di vita alla nascita ha toccato lo scorso anno gli 83 anni, in crescita dagli 82,7 del 2017. Questo è...