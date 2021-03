GLI INTERVENTI

ROMA L'appuntamento è fissato per domani, nella sala Verde di Palazzo Chigi. La stanza simbolo della concertazione tra parti sociali e governo. Qui verrà siglato il «Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale» voluto dal ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta. Ci sarà anche Mario Draghi. Segno dell'importanza dell'evento. L'intenzione di Brunetta, con il sostegno dello stesso Draghi, è mettere al centro del progetto di ricostruzione proprio il lavoro pubblico. Dalla scuola, alla sanità, ai dipendenti degli enti locali. Il patto parlerà di reclutamento, retribuzioni, smart working e sarà un grande accordo con i sindacati. Una cornice, secondo chi ha lavorato al documento, che servirà a mettere al centro del Recovery Plan la pubblica amministrazione. Ieri Brunetta ha incontrato l'Anci (Comuni). I sindaci sono usciti dall'appuntamento decisamente soddisfatti. Il ministro ha accolto le richieste di sblocco totale del turn over, promettendo che tutti i «tetti anacronistici» saranno superati. Significa niente più paletti finanziari e vincoli sulle professionalità da immettere. I sindaci avranno maggiore libertà. Brunetta ha annunciato che agirà su tre fronti: lo sblocco dei concorsi e delle procedure già avviate, la modifica dei sistemi di reclutamento nella Pubblica amministrazione e la messa a punto di percorsi specifici per selezionare gli specialisti destinati all'attuazione degli investimenti del Recovery Plan. Quest'ultimo punto è considerato il più urgente. Entro 4-5 settimane saranno definite delle norme speciali per permettere l'assunzione a termine degli esperti e dei professionisti necessari a portare avanti il Recovery. Probabile che le norme siano inserite in un decreto legge ad hoc. Per portare a termine i concorsi già avviati e bloccati dalla pandemia, saranno rivisti i protocolli anti-Covid e messe a disposizione tutte le strutture pubbliche in grado di ospitare le selezioni in sicurezza. Molte delle misure annunciate saranno dettagliate oggi, quando Brunetta andrà in Parlamento a illustrare le linee guida del suo dicastero.

A. Bas.

