IL DATO

ROMA L'introduzione degli Isa, i nuovi indici di affidabilità fiscale che hanno sostituito gli studi di settore, ha fatto centro. Le dichiarazioni di imprese e lavoratori sul primo anno di applicazione dei nuovi strumenti, il 2018, mostra un aumento sia dei ricavi che dei redditi dichiarati, oltre che un incremento proprio dell'affidabilità dei contribuenti, premiati in base alla loro compliance con il fisco. In base alle dichiarazioni presentate lo scorso anno, i ricavi totali dichiarati dai 3,2 milioni di contribuenti soggetti ai nuovi indici nell'anno d'imposta 2018, sono risultati pari a 795,5 miliardi, in aumento del 9,1% rispetto al totale dichiarato dagli studi di settore del 2017, mentre i ricavi/compensi medi dichiarati sono pari a 249.430 euro, in aumento dell'8,9%. L'incremento maggiore, pari all'11%, ha riguardato il settore dei servizi, seguito dalle manifatture (+8,8%) e dal settore dei professionisti (+8,6%). Il reddito totale dichiarato è invece stato pari a circa 114 miliardi di euro, anche in questo caso in netto aumento (+24%) rispetto a quello calcolato con gli studi di settore del 2017, con il reddito medio totale dichiarato pari a 35.735 euro. Il ministero dell'Economia puntualizza però «come il reddito totale dichiarato nel 2017 sia stato particolarmente basso in virtù della modifica del criterio di determinazione del reddito d'impresa in contabilità semplificata da competenza a cassa.

