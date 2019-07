Gli artigiani: «Non siamo il bancomat dello Stato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAVENEZIA Io non sono un bancomat. Si intitola così la campagna lanciata dalla Confartigianato Imprese Veneto contro quel Decreto crescita che per le piccole e medie aziende nel settore dell'edilizia - oltre 50mila in tutta la regione - è già stato etichettato Decreto chiusura. Perché sono norme che favoriscono le grandi aziende, quelle che non hanno problemi di liquidità. E che penalizzano le piccole aziende che non possono permettersi lo sconto in fattura. Questo è quanto sostiene Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato...