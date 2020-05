TRASPORTI

MESTRE Domani sarebbero dovuti atterrare a Venezia voli Wizzair da voli da Skopje e a Verona da Chiinu ma Macedonia e Moldavia hanno prolungato le limitazioni agli spostamenti internazionali e quindi all'ultimo momento sono saltati. Il sistema aeroportuale del Nord Est, composto dagli scali di Venezia, Treviso, Verona e Brescia, spiega che sta comunque registrando i primi segnali di ripresa dopo tre mesi di fermo quasi totale, e di essere pronto ad accogliere qualsiasi tipo di volo nel giro di poche ore. «L'apertura delle frontiere per il 3 giugno, comunicata dal Governo, sta infatti rimettendo in moto la programmazione delle compagnie aeree, e sui sistemi di prenotazione si amplia il numero delle destinazioni che saranno a breve collegate con gli aeroporti della nostra regione» affermano i vertici di Save, la società che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso e coordina Verona e Brescia. In attesa di Wizzair, si sta intanto progressivamente confermando l'attivazione di altri collegamenti sia nazionali che internazionali: Volotea sta riattivando la sua programmazione con partenza da Verona il 12 giugno e da Venezia il 13 giugno; inoltre nella seconda metà di giugno Jet2 riprenderà i suoi voli da Verona verso il Regno Unito, mentre su Venezia sono attese le riaperture di Klm da Amsterdam e Air France per Parigi. «Insieme con tutti i lavoratori del trasporto aereo ci auguriamo di poter rivedere presto la vita che scorre nei nostri aeroporti - dichiara Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save -. È fondamentale che l'intera filiera turistica possa riprendere in sicurezza a pieno ritmo. Siamo certi che da qui al 3 di giugno andremo tutti nella direzione di una nuova mobilità». (e.t.)

