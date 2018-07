Giù le tasse sulle e-cig Salvi i precari della scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dai precari della scuola alla tutela del mercato delle sigarette elettroniche, cresce il decreto dignità che affronterà nuove urgenze attraverso un pacchetto di modifiche concordate da M5S e Lega. Le commissioni Finanze e Lavoro della Camera, che da martedì entreranno nel vivo dei lavori con il voto dei quasi 900 emendamenti, si troveranno così a valutare molte richieste aggiuntive, non solo quella di reintrodurre i voucher (in agricoltura, turismo e anche per gli enti locali ma solo per studenti, pensionati e disoccupati). Il decreto, ha...