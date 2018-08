Giravolta di Musk, Tesla resta quotata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BORSANEW YORK Elon Musk ci ha ripensato: la Tesla resterà una società quotata in borsa e non tornerà in mani private, come lo era stato tra il 2003, anno di fondazione, e il 2010, data del lancio nel listino del Nasdaq. Il numero uno della casa automobilistica ha dato la notizia con una lettera pubblicata su internet e diretta agli investitori, nella quale ammette che gli altri consiglieri del board hanno finito per convincerlo: il delisting sarebbe troppo complesso, e alle condizioni attuali sarebbe anche poco opportuno.Gli otto anni di...