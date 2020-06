CONFINDUSTRIA

VENEZIA È Riccardo Di Stefano il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Ad eleggerlo, con voto online, il Consiglio nazionale dei giovani under 40 di viale dell'Astronomia riunitosi ieri. Di Stefano ha avuto la meglio sullo sfidante, l'imprenditore vicentino Eugenio Calearo Ciman, presidente dei Gi veneti.

Palermitano, classe 1986, Di Stefano è stato eletto con 143 voti favorevoli su un totale di 209 votanti ed entra di diritto nella squadra senior come vicepresidente di Confindustria. A completare la squadra che lo assisterà nei quattro anni di mandato 2020 - 2023, 8 vicepresidenti: Licia Angeli (Confindustria Romagna), Maria Anghileri (Confindustria Lecco Sondrio), Eleonora Anselmi (Confindustria Toscana Sud - Arezzo), Mario Aprile (Confindustria Bari), Francesco Fumagalli (Confindustria Toscana Sud - Arezzo), Andrea Marangione (Unione Industriale Torino), Pasquale Sessa (Confindustria Salerno), Alessandro Somaschini (Confindustria Bergamo).

«Ora come non mai, noi imprenditori dobbiamo essere collettore delle migliori energie del Paese, interpreti del cambiamento per rendere l'Italia moderna, innovativa, sostenibile e inclusiva», ha detto Di Stefano nel corso del discorso di insediamento. Laurea in Giurisprudenza di Palermo e dottorato di ricerca in Economia civile presso l'Università Lumsa, Riccardo Di Stefano è stato vice presidente nazionale nella squadra dell'ex presidente Alessio Rossi dal 2017 ad oggi, occupandosi di Education, Capitale Umano, e Formazione Interna, sviluppando progetti di formazione come Gi Academy e AltaScuola per Giovani Imprenditori, dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti imprenditoriali.

CONTINUITÁ

Di Stefano è membro del cda dell'Officina Lodato con sede a Palermo e a Roma, nel settore dell'impiantistica civile ed industriale e fonda Meditermica, impresa attiva nel settore delle forniture all'ingrosso di materiale termoidraulico.

«Mi sono presentato con una squadra all'altezza delle più grandi sfide e con la forza delle idee. Credo che questo sia stato riconosciuto da chiunque e, da questa base, chi vorrà, potrà continuare a fare politica associativa per il bene esclusivo dell'impresa italiana - osserva Eugenio Calearo Ciman -. La campagna è stata dura, velata da qualche ombra e a tratti segnata da episodi spiacevoli di cui tutti avremmo fatto francamente a meno, ma è stata anche un percorso arricchente e sfidante, di ascolto e confronto. Un augurio di buon lavoro alla nuova squadra di presidenza, che potrà e dovrà impegnarsi seriamente per affrontare il momento: le nostre proposte concrete, e il nostro linguaggio di verità, sono a disposizione. Per rendere questo Paese un posto migliore per chi fa impresa, non scordiamo mai che come prima cosa dobbiamo costantemente migliorare noi stessi». Calearo Ciman, classe 1982, leader dei giovani di Vicenza e dal 2017 è presidente degli industriali under 40 del Veneto. Imprenditore di terza generazione, nel sistema associativo è un figlio d'arte: il padre Massimo è stato presidente di Federmeccanica dal 2004 al 2008.

M.Cr.

