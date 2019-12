Giovani con pensioni basse Ocse: «Rischio bomba sociale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEROMA L'Ocse torna a lanciare l'allarme pensioni in Italia, ma, oltre a ricordare la necessità di aumentare l'età del ritiro effettivo, sottolinea il rischio che scoppi una vera e propria bomba sociale in futuro per i giovani che hanno cominciato a contribuire da pochi anni e che potrebbero avere assegni non adeguati. A parlare di «problema drammatico di adeguatezza delle pensioni» è stato il capo dell'area Lavoro e affari sociali dell'Ocse, Stefano Scarpetta, che a margine della presentazione del rapporto Welfare Italia ha...