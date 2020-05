L'INDAGINE

ROMA Ormai è guerra aperta tra la procura di Bari e i ladri dei giornali digitali. Ieri infatti sono stati sequestrati altri 114 canali Telegram con l'accusa di aver diffuso illecitamente decine di migliaia di copie pirata di giornali, riviste e libri. Una maxi-operazione che è la coda di quella iniziata il 27 aprile scorso, quando il procuratore aggiunto Roberto Rossi ha disposto il sequestro d'urgenza, da parte della Guardia di Finanza, di 20 canali di questo tipo. Vale a dire chat, simili a quelle di WhatsApp, in cui 450mila utenti ogni giorno ricevevano gratis il pdf dei giornali appena arrivati in edicola.

Non a caso tra i 114 canali bloccati ieri, se ne contano molti degli stessi già sequestrati in precedenza e poi riaperti con nomi un po' diversi ma con i medesimi contenuti. Una spirale fatta di sequestri e aperture che la magistratura barese è però determinata a spezzare, bloccando sul nascere le nuove chat illecite grazie alla collaborazione di Telegram.

L'app fondata nel 2013 dai fratelli Nikolaj e Pavel Durov, dopo anni di mosse blande, si è infatti decisa a supportare le autorità italiane in questa battaglia con una rogatoria internazionale avviata proprio dalla Procura di Bari.

In ogni caso questa cooperazione è l'unica strategia che potrebbe funzionare contro i ladri dei giornali che, stando agli accertamenti avviati dopo la denuncia di Fieg e Agcom che ha fatto partire l'indagine, causano al settore dell'informazione circa 250 milioni di euro di danni ogni anno, 670mila al giorno.

