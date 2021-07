Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISIBELLUNO «Non ci sono le condizioni per avviare il progetto Italcomp». Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, prende finalmente la parola per certificare quanto già aleggiava da mesi. Lo ha fatto ieri con un comunicato, scavalcando la sacra liturgia della concertazione.Italcomp era la public company ideata dal Governo Conte per risolvere con una sola mossa la crisi della Acc di Borgo Valbelluna (Belluno), e della...