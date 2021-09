Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EXPOVAZZOLA (TREVISO) Dal Veneto a Dubai. Gico, società specializzata in grandi impianti per cucine professionali di alta gamma, parte del gruppo Somec quotato sul mercato Mta di Borsa Italiana, annuncia la partecipazione all'Expo 2020, nel ruolo di silver sponsor ufficiale del Padiglione Italia. L'azienda ha personalizzato il sistema di cottura per gli chef, ideando e installando una cucina professionale completamente attrezzata e...