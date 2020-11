IL DATO

ROMA L'economia giapponese cresce del 5% nel periodo compreso tra luglio a settembre scorso e soprattutto mette a segno un risultato oltre le stime degli analisti e dopo una contrazione del 7,9% registrata nei tre mesi precedenti, quando il Paese del Sol Levante era alle prese con la prima ondata planetaria dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Su base annua l'incremento è addirittura pari al 21,4%: si tratta della maggiore espansione degli ultimi 40 anni, con la spesa per consumi che pone in evidenza un incremento del 4,7%, rispetto ad un crollo del 7,9% registrato tra aprile e giugno. Il ritorno alla crescita, per la prima volta in quattro trimestri, significa l'uscita dalla recessione per la terza economia mondiale dopo l'inasprimento della crisi generata nell'ottobre dello scorso anno con l'aumento dell'Iva. Provvedimento questo che aveva inciso sulla crescita nipponica ancor prima della diffusione globale del Covid 19. La ripresa dei consumi in Giappone, che contribuiscono al 60% della formazione del Pil del paese, è accompagnata in modo significativo dall'accelerazione delle esportazioni. In calo invece figurano le spese in conto capitale sempre nel periodo preso a riferimento: sono scese del 3,4%, in scia a una diminuzione del 4,7% nel secondo trimestre. Dall'inizio della diffusione del virus, in Giappone non è mai entrato in vigore un lockdown completo come nei paesi europei. Il governo di Tokyo ha invece imposto lo stato di emergenza a partire da inizio aprile fino a maggio.

