Giappone, il Pil peggiora Boj pronta ad intervenire

LE PREVISIONIROMA I rischi al ribasso per l'outlook esterno e l'apprezzamento della valuta non hanno dato segnali di miglioramento nelle ultime settimane. Ecco perchè, secondo gli analisti di Schroders, il peggioramento del Pil giapponese nel secondo trimestre sarà un motivo in più per spingere la BoJ a intervenire con un allentamento della politica monetaria. Il Pil del Giappone ha infatti rallentato allo 0,4% nel secondo trimestre, pur battendo le aspettative che scommettevano su una frenata ancora più brusca. Nonostante la crescita nel...