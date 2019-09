«Giappone grande opportunità ma il Veneto è ancora indietro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Il Giappone per l'Italia e il Veneto è una grande occasione non ancora sfruttata al massimo, il vertice tra imprenditori e istituzioni di oggi a Venezia può essere la svolta per migliorare i nostri rapporti commerciali e culturali con Tokyo».L'ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Venice International University e della Fondazione Italia-Giappone, si è speso molto per la Japan Week in pieno svolgimento a Venezia, una manifestazione dove si intrecciano mostre e appuntamenti economici come il seminario di oggi al Casinò di...