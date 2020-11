AMBIENTE

VENEZIA Eni e gruppo Hera, che nel Nordest controlla la multiutility AcegasApsAmga e la società di vendita EstEnergy, alleate per gestir ei rifiuti industriali anche di Marghera.

Attraverso le controllate Eni Rewind e Herambiente, i due gruppi hanno siglato un accordo per la costituzione di una società paritetica che, mettendo a fattor comune il know-how tecnico-gestionale delle aziende, realizzerà una piattaforma polifunzionale di pretrattamento e trattamento di rifiuti speciali nellarea industriale di Ravenna.

Liniziativa ha lobiettivo di dare un contributo concreto alla strutturale carenza di impianti per la gestione dei rifiuti speciali in Italia e di massimizzare il recupero di materia e di energia.

In particolare la piattaforma, il cui iter autorizzativo verrà avviato nel 2021, gestirà fino a 60mila tonnellate/anno di rifiuti prodotti dalle attività ambientali e dalle attività produttive, comprese quelle del territorio in un raggio di cirrca 400 chilometri, in unottica circolare e in linea con le direttive europee del «Pacchetto Economia Circolare» recepite dallItalia nel settembre scorso. La piattaforma polifunzionale sarà dotata delle migliori tecnologie disponibili e sarà realizzata in una porzione del sito «Ponticelle» di proprietà di Eni Rewind, prossima alla zona industriale e al porto di Ravenna.

Per lo sviluppo ed esercizio dellimpianto Eni Rewind sarà responsabile del processo di approvvigionamento dei servizi di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, Herambiente gestirà operativamente limpianto.

PARCO FOTOVOLTAICO

«Lintesa con Herambiente - ha dichiarato Paolo Grossi, As di Eni Rewind - integra e dà valore aggiunto al progetto Eni Ponticelle, che ha lobiettivo di rigenerare unarea industriale secondo i principi delleconomia circolare. A Ponticelle stiamo completando gli interventi ambientali nellarea su cui nei prossimi mesi Eni realizzerà un parco fotovoltaico e un impianto per il trattamento biologico dei terreni, con annesso laboratorio di analisi e ricerca».

