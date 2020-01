Germania: sale l'inflazione, più disoccupati e Borsa in calo

I DATI

ROMA Accelera l'inflazione in Germania a dicembre. L'indice dei prezzi al consumo armonizzato agli standard Ue è salito all'1,5% su base annua. È la lettura preliminare ed è superiore alla stima media di +1,4%. Su base mensile, si è registrato un rialzo dello 0,6% (consensus +0,5%).

Segnali di debolezza arrivano invece dal mercato del lavoro, su cui pesano le difficoltà del settore manifatturiero. Il numero di persone senza un posto a dicembre è salito di 8 mila unità a quota 2,279 milioni, contro una previsione di crescita di duemila unità. La crescita dei disoccupati è la più alta dallo scorso maggio, anche se il tasso dei senza lavoro è rimasto stabile al 5%, leggermente sopra il minimo del 4,9% raggiunto nel 2019. «Alla fine dell'anno il mercato del lavoro si mostra largamente stabile. Ma si possono vede i segni di debolezza dell'economia», commenta l'Agenzia federale del lavoro. A novembre, i disoccupati erano scesi a 2,180 milioni, il livello più basso dal 1990, anno della riunificazione.

I dati sul mercato del lavoro in Germania, con una crescita dei disoccupati superiore al previsto, hanno pesato ieri sull'indice Dax30 della Borsa di Francoforte, che ha chiuso in calo dell'1,2%. Contrastate per le altre piazze europee che nel pomeriggio hanno recuperato dai minimi di seduta, zavorrate delle tensioni geopolitiche innescate dal raid Usa a Baghdad. A Milano l'indice guida FtseMib ha perso lo 0,56%, il Cac40 a Parigi ha chiuso sulla parità, leggero segno più per il Ftse100 a Londra.

