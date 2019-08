Germania, gelata sulla produzione industriale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANDAMENTOROMA È ancora presto per parlare di stop dell'economia tedesca, nè tantomeno si può parlare già di clima da recessione per gli analisti. Ma è un segnale da non sottovalutare quello arrivato ieri dalla Germania che fotografa la produzione industriale di giugno nettamente al di sotto delle aspettative, in discesa dell'1,5% rispetto al mese precedente, con il dato su base annuale sceso invece del 5,2%. Una flessione mensile pari a tre volte quella prevista dagli analisti e lo stop in particolare della manifattura (-1,8% a fronte...