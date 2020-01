Germania, crolla la produzione dell'auto nel 2019 è tornata ai livelli di 23 anni fa

IL DATO

ROMA La produzione di automobili in Germania nel 2019 è scesa per il terzo anno consecutivo, arrivando al livello più basso dal 1997. Nell'anno appena concluso ha fatto segnate un meno 9 per cento a 4,7 milioni di unità. Lo ha reso noto la federazione industriale tedesca Vda. In Germania, nel 2019 le immatricolazioni auto sono aumentate del 5 per cento, ma i produttori tedeschi hanno visto calare le esportazioni. Il calo del 9 per cento nel 2019 è arrivato dopo un meno 9,3 per cento nel 2018 sul 2017, quando invece la produzione di auto in Germania era scesa dell'1,8 per cento. Le vendite in Germania nel 2019 sono salite del 5 per cento a 3,6 milioni di unità, grazie a un confronto favorevole con il 2018, quando negli ultimi mesi si era registrata una flessione delle immatricolazioni a causa dell'entrata in vigore delle nuove norme di omologazione Wltp. Sul fronte delle vendite, per il Paese il 2019 è stato il miglior anno da circa 20 anni. Il problema per i produttori tedeschi è il calo delle esportazioni, scese del 13 per cento. La Germania rappresenta il 6 per cento del mercato mondiale. Per il 2020 le previsioni sono negative, ci si aspetta un calo delle immatricolazioni in Germania tra il 4 e il 5 per cento. Nonostante le difficoltà congiunturali, la Germania ha segnato nel 2019 un record di occupati, con 45,3 milioni di persone con un posto di lavoro. Si tratta di 402 mila occupati in più rispetto al 2018, (+0,9%). L'aumento è stato però inferiore rispetto al +1,4%, che si era registrato l'anno scorso rispetto al 2017. Lo ha reso noto nei giorni scorsi l'istituto di statistica federale Destatis. Si tratta di un record, dalla Riunificazione. Il tasso di disoccupazione nel mese di dicembre (2019) è rimasto stabile al 5 percento.

LA SOGLIA

Intanto l'indice Pmi composito in Germania è salito a dicembre a 50,2 contro una stima iniziale di 49,4. La soglia 50 fa da spartiacque tra una fase espansiva e una recessiva dell'economia. Bene i servizi che nell'ultimo mese dell'anno sono saliti a 52,9 da 51,7 di novembre. La stima preliminare indicava un aumento più moderato a 52,0. L'indice dell'Eurozona si è attestato a quota 52,8. Sale anche l'indice composito, sintesi tra l'attività dei servizi e quella manifatturiera: a dicembre è a 50,9 punti, dai 50,6 di novembre. Il leggero aumento a livello composito, commenta Ihs Markit, tuttavia è indice di una crescita economica ancora debole. Inoltre resta «la divergenza - nota Ihs - tra la performance della manifattura e quella dei servizi». Tra i vari Paesi, guardando all'indice composito, l'Irlanda è a 53 punti e guida la classifica a dicembre, con il tasso più veloce di espansione mai registrato in sei mesi. Anche la Spagna ha riportato un solido tasso di espansione (52,8, massimo da otto mesi). La Francia, invece, è a quota 52, minimo da tre mesi.

R. Ec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA