Germania, crolla la fiducia mai così in basso dal 2011

IL FOCUSROMA Diciannove punti in meno in un colpo solo. Crolla, per la quarta volta consecutiva, la fiducia degli investitori in Germania. Mentre l'inflazione è ferma all'1,7%, lontano dal 2% gradito alla Bce, l'indice Zew che misura il sentiment delle aspettative ad agosto crolla a -44,1 da -24,5 del mese di luglio. Si tratta del livello più basso dal 2011. le attese degli analisti erano per un peggioramento contenuto a -28. E potrebbe essere solo l'ennesimo assaggio della brusca frenata della locomotiva tedesca, visto che oggi non è...