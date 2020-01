Geox soffre in Borsa dopo il cambio al vertice

MODA

VENEZIA Il cambio al vertice di Geox non convince la Borsa. Ieri il titolo dell'azienda trevigiana ha ceduto il 2,5% a 1,16 euro per azione. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato da 1,15 euro a un euro il prezzo obiettivo su Geox; gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio e ora consigliano di ridurre l'esposizione del titolo in portafoglio. Anche Banca Akros ha sforbiciato il prezzo obiettivo sulla società, portandolo da 1,31 euro a 1,18 euro, confermando però il giudizio Neutrale.

L'arrivo di Livio Libralesso come Ad, un manager veneziano da vent'anni nel gruppo e già responsabile dei conti con l'addio di Mascazzini dopo due anni appena (all'ex Gucci un milione di euro per la risoluzione consensuale, il predecessore Gregorio Borgo era durato la metà, un anno), non ha fugato tutti i dubbi sul futuro dell'azienda della famiglia Morretti Polegato che ha chiuso il 2019 con ricavi pari a 805,9 milioni di euro (-2,6% a cambi correnti, - 3,3% a cambi costanti) con un quarto trimestre comunque positivo con vendite in crescita del 4,9%. Il positivo andamento del canale ecommerce (+ 29%) e dell'abbigliamento (+ 11%) con posizione finanziaria netta positiva per 6,5 milioni non basta a garantire un futuro con l'attuale assetto. A soffrire sono soprattutto i negozi in franchising (- 14%) mentre tengono i negozi a gestione diretta che valgono 361 milioni di vendite (come Paesi soffrono l'Italia e ancora di più il Nord America). Per questo è stato messo in cantiere il taglio di 80 negozi del migliaio oggi sotto insegna Geox. Nel triennio è prevista una riduzione di ricavi di circa 35-40 milioni e un miglioramento del risultato operativo di circa 5 milioni, a fronte di costi di ristrutturazione per circa 10-15 milioni, da contabilizzare nel bilancio 2019. Potrebbe essere solo l'inizio. C'è infatti da affrontare una virata decisa delle modalità d'acquisto accoppiata in Geox con una questione basilare: i prodotti del gruppo trevigiano sono di fascia media e rischiano di essere schiacciati tra il lusso (che non sembra per ora conoscere pause nella crescita) e la concorrenza sul prezzo che dilaga non solo in internet.

Il presidente Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore di Geox, rassicura nel comunicato ufficiale: «Il 2019 è stato caratterizzato da un contesto particolarmente complesso. L'intero settore sta evidenziando un importante riassetto principalmente per il profondo cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori che sono sempre più digitali. Tutto ciò sta determinando una sensibile riduzione di traffico nei negozi fisici, soprattutto in quelli situati in posizioni minori e non strategiche o in Paesi caratterizzati da tensioni socio-politiche».

RAZIONALIZZAZIONE

Dopo lo scenario il focus su Geox: « In questo scenario Geox ha riportato ricavi in leggera diminuzione rispetto al 2018 grazie al fatto che la razionalizzazione sperimentata nel canale multimarca e nel canale franchising, volta alla riduzione del rischio del business, è stata in parte compensata dalla crescita molto sostenuta del canale online e dal buon andamento di alcuni mercati come Russia ed Europa dell'Est - avverte Moretti Polegato -. Il gruppo è molto solido ed ha migliorato la posizione finanziaria netta raggiungendo i 6 milioni di cassa positiva dopo aver sostenuto investimenti per 33 milioni e aver dato corso al programma di acquisto di azioni proprie per circa 5 milioni. Questi fattori ci inducono ad accelerare sulla revisione della rete distributiva diretta per garantire un pronto miglioramento del profilo di redditività del gruppo».

PRONTO ALLA SFIDA

Libralesso, il nuovo Ad, 55 anni con laurea all'università veneziana di Ca' Foscari, si dice pronto alla sfida: «Il consumatore oggi ha profondamente mutato le sue abitudini d'acquisto ed è ora alla ricerca di comodità, convenienza, trasparenza, valore ed è sempre più attento alla sostenibilità non solo dei prodotti ma anche dei brand. Si è passati dai primi timidi e diffidenti tentativi di shopping da computer a un'escalation all'insegna della velocità, della semplicità, della multicanalità, della perfetta integrazione tra negozi fisici e negozi digitali. E ora la sfida si sta trasferendo alla perfetta integrazione dei magazzini tra canali. Il gruppo pertanto ha già realizzato e dovrà ancora completare importanti investimenti in infrastrutture digitali, in logiche di omnicanalità, in business intelligence, in consumer insights, in retail excellence e soprattutto, nella formazione e nella crescita dei team interni per valorizzarne le competenze».

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA