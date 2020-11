MODA

MONTEBELLUNA Geox: ricavi consolidati a quasi 430 milioni (- 33%) nei primi nove mesi dell'anno ma in recupero nell'ultimo trimestre (- 23,7%) grazie alle riaperture e ai saldi estivi, vendite online in netta crescita (+ 40% a settembre) e + 43% ad oggi grazie al balzo di ottobre (+ 84% sullo stesso mese del 2019). Quanto al futuro, il quarto trimestre sta evidenziando «un andamento delle vendite comparabili pari al -30% dovuto alla ripresa delle chiusure temporanee decise per il mese di novembre e alle forti restrizioni sulla mobilità delle persone». In Borsa il titolo brilla: + 3,96%. La società comunica che «la situazione patrimoniale e finanziaria è solida e il gruppo sta mantenendo uno stretto controllo dell'indebitamento nonostante gli impatti derivanti dalla pandemia». Proseguono sia la programmata razionalizzazione della rete distributiva fisica con la chiusura dei negozi non strategici che le attività propedeutiche alla definizione di un modello di business basato sulla piena integrazione tra canale fisico e digitale. Si conferma per fine anno un buon recupero di marginalità lorda rispetto al primo semestre dell'anno.

