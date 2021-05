Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA Geox, il Covid pesa ancora ma è record di vendite online. I ricavi consolidati del gruppo trevigiano nel primo trimestre 2021 sono pari a 148,4 milioni (- 18,9% a cambi correnti, - 17,4% a cambi costanti). «Tale andamento - viene evidenziato da Geox in una nota - risulta poco significativo in quanto impattato da alcuni fattori temporanei (elevata percentuale di negozi temporaneamente chiusa per il lockdown e lo...