IL BILANCIO

VENEZIA Geox chiude il 2020 con ricavi a quasi 535 milioni, in calo del 33% a cambi costanti a causa delle chiusure da pandemia e della razionalizzazione disgributiva del gruppo. Nei prossimi tre anni prevista la chiusura di 110 negozi, punti vendita a fine ciclo o con affitti troppo alti. Azioni incisive di razionalizzazione verranno attuate in Canada, in Giappone, nel Regno Unito ed in Germania. previsto però l'apertura di circa 20 negozi più grandi e in location strategiche più il restyling dei negozi a maggiore potenziale. Bene le vendite online, salite del 41% nell'anno (+ 44% a fine periodo).

Segnali positivi da Russia e Cina, che nel quarto trimestre hanno registrato vendite comparabili positive. La posizione finanziaria netta del gruppo trevigiano al 31 dicembre 2020 (ante ifrs 16) è pari a - 99,8 milioni di euro (+ 6,5 milioni al 31 dicembre 2019).

BALZO VENDITE ONLINE

Le vetrine digitali verranno ampliate con l'apertura di un sito e-commerce in russia, con l'ingresso strutturato nei marketplace di importanti partner in Europa e Nord America e con il rafforzamento della presenza sulle piattaforme digitali in Cina.

Il prossimo 15 marzo verrà approvato il bilancio d'esercizio 2020. Ad oggi si ritiene che la prima parte dell'anno sarà ancora impattata dalle chiusure temporanee dei negozi mentre il rilascio dei vaccini dovrebbe sostenere un progressivo ritorno alla normalità e la ripresa del business nella seconda metà dell'anno.

