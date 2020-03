IL BILANCIO

TREVISO Geox chiude il 2019 in perdita e registra cali di vendite del 44% in Italia nella scorsa settimana, la prima chiusa per virus.

Nel 2019 il gruppo trevigiano (- 5,95% ieri in Borsa) ha registrato ricavi pari a 805,9 milioni di euro ( 2,6% a cambi correnti, - 3,3% a cambi costanti), impattati dalla riduzione di perimetro multimarca e franchising volta al contenimento del rischio di business. Nel quarto trimestre, sottolinea la nota dell'azienda, i ricavi sono migliorati salendo del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Il risultato operativo lordo del 2019 si è attestato a 30,9 milioni. Il risultato netto dell'esercizio è stato di - 24,8 milioni, rispetto a - 5,3 milioni del 2018. Escludendo l'impatto dell'Ifrs 16 e i costi di ristrutturazione il risultato netto è stato in rosso per 10,6 milioni. A fine anno posizione finanziaria netta positiva pari a 6,6 milioni, in miglioramento rispetto ai 2,3 milioni del 31 dicembre 2018, al netto della valutazione al fair value dei contratti derivati che incide positivamente per euro 1,2 milioni (+ 9,1 milioni al 31 dicembre 2018). La nota dell'azienda indica che nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti per circa 33 milioni, pagati dividendi per 6,5 milioni e acquistato azioni proprie per 5 milioni.

«Dopo una buona partenza d'anno con vendite positive nei nostri negozi fino a inizio febbraio 2020, le recenti evoluzioni legate alla diffusione del nuovo coronavirus stanno impattando il traffico e le vendite dei negozi soprattutto in quei Paesi più interessati dalla diffusione del contagio», afferma Livio Libralesso, Ad del gruppo: «Geox in stretto contatto con le autorità competenti ha ritenuto fondamentale porre innanzitutto in essere tutte le iniziative necessarie per salvaguardare lo stato di salute dei propri dipendenti, partner, fornitori e dei consumatori. Le attuali evidenze, oltre a confermare la sostanziale resilienza del nostro canale online diretto e di alcuni importanti mercati, ci impongono di monitorare con forte attenzione l'evoluzione della situazione». Per l'Ad il 2019 è stato caratterizzato da un contesto particolarmente complesso: «Oltre a tensioni socio-politiche in alcuni importanti mercati (Francia e Hong Kong in primis) e a rilevanti cambiamenti nei rapporti in Europa (Brexit), l'intero settore ha dovuto far fronte al profondo e continuo cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori, sempre più digitali. In questo scenario i ricavi di Geox sono stati impattati principalmente da una certa riduzione del perimetro distributivo nel canale multimarca e franchising». Il gruppo la scorsa settimana ha subito un consistente calo delle vendite in Cina e in Italia per effetto del coronavirus: «In Italia - 44% la scorsa settimana, in Cina le vendite da inizio anno sono diminuite del 50%». In Europa le dinamiche sono state simili a quelle italiane, anche se con un grado inferiore di preoccupazione.

BENE ONLINE

Geox, che acquista in Cina circa il 4% dei propri prodotti finiti (principalmente abbigliamento), a oggi non stima impatti significativi sulla produzione e sulla catena di approvvigionamento. Previsti ritardi nella consegna della collezione autunno-Inverno 2020.

