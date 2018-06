Geox, Annan nel comitato etico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVA SOCIALEMONTEBELLUNA «Geox sta portando avanti una politica di responsabilità sociale d'impresa, ecco perché sono qui, per collaborare con una realtà che può fare la differenza». Parole di Kofi Annan, ex segretario dell'Onu e Premio Nobel per la Pace, ieri mattina nel quartier generale di Geox in occasione del suo insediamento nel comitato etico di cui la multinazionale, prima azienda italiana del lifestyle, si è dotata sin dal 2005. Il presidente dell'azienda che ha inventato le scarpe che respirano, Mario Moretti Polegato,...