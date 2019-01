Genova, Aspi paga i costi degli espropri per gli sfollati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAROMA Autostrade per l'Italia versa le somme per gli espropri necessari alla ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto dell'anno scorso, mentre approfondirà fino al 31 gennaio, come concesso dal commissario-sindaco Marco Bucci, i termini legati agli importi e alle modalità delle altre somme relative alla demolizione e alla ricostruzione del Ponte. È quanto si legge in una nota della società. «Autostrade per l'Italia - comunica di aver disposto, su richiesta del commissario straordinario e ferme restando le riserve...